Musik, Glühwein und Handwerk

Kaum ein Ort, in dem dieses Wochenende nicht Standlmärkte mit Kunsthandwerk, Musik und kulinarischen Schmankerln locken. So etwa in Neumarkt im Mühlkreis, wo im Ortszentrum zahlreiche Vereine, Kinder- und Bildungseinrichtungen sowie ehrenamtliche Mitarbeiter ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt haben, das vom Adventkonzert und Nikolausbesuch bis zu einer Zaubershow reicht.

Auch rund um den Marktplatz St. Georgen/Gusen hält am Samstag (14 Uhr) die Adventstimmung Einzug. Um 15.30 Uhr wird für Kinder die fröhliche Mitmachgeschichte "Der Zauberhut"" aufgeführt. Um 17 Uhr besucht der Nikolaus den Markt. Mit viel Witz, Charme und famosem dreistimmigen Gesang bezaubern ab 19 Uhr die "Movida Sisters".

In Naarn bieten am Samstag und Sonntag kreative Naarnerinnen und Naarner ihre Kunsthandwerke zum Verkauf an. Natürlich dürfen auch vorweihnachtliche Köstlichkeiten nicht fehlen. Am Samstagabend wird die Beleuchtung des Christbaums am Marktplatz in Betrieb genommen. Am Sonntag ist ein Adventkonzert in der Pfarrkirche angesetzt.

Mehr als 60 Aussteller präsentieren am Samstag und Sonntag beim Katsdorfer Bauern-Advent im Gemeindezentrum "Im Hof" regionale und selbstgemachte Produkte. Neu sind das umfangreiche Rahmenprogramm, an dem viele Katsdorfer mitwirken, und die weihnachtliche Bastelstube sowie eine Kinderbuch-Lesung für die kleinen Gäste.

Der Pfarradvent Saxen findet heuer zum zweiten Mal im beschaulichen Ambiente rund um die Pfarrkirche am 2. (ab 13.30 Uhr) und 3. Dezember (9.30 bis 16 Uhr) statt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu garantieren, wurden 15 neue Verkaufsstände angeschafft. Eine Fotoausstellung, Kirchturmführungen und Kinderbetreuung beim Verzieren von Keksen ergänzen das Programm. Höhepunkt des Saxner Pfarradvents ist am Sonntag um 17 Uhr ein Konzert mit den St. Florianer Sängerknaben in der Pfarrkirche.

Von 2. bis 7. Dezember können von 8.30 bis 16 Uhr in der Lebenshilfe-Werkstätte Unterweißenbach handgefertigte Produkte erworben und Kaffee, Kekse und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre genossen werden. Am Samstag und Sonntag gibt es zusätzlich auch Imbisse und einen Punschstand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper