Mit LisiGo dem Stau entgehen

Und es staut schon wieder: Für Pendler, die im Linzer Zentralraum arbeiten, ein gewohntes Bild.

Darüber, wo es im Großraum staut und wie sich die Verkehrslage entwickeln wird, können sich Nutzer der LisiGo-Verkehrs-App der OÖNachrichten schon vor der Abfahrt informieren. Mit Echtzeitinformation werden Zeitverluste an frequentierten Pendler-Nadelöhren dargestellt und die Entwicklung in den nächsten 30 Minuten prognostiziert.

Grün heißt "freie Fahrt"

Nutzer können in der App ihre eigenen Routen einstellen und abspeichern. Zudem finden sie in der Detailansicht jeder Strecke ein Webcam-Bild, das die aktuelle Lage zeigt. Bei zähem Verkehr ist auch für Unterhaltung gesorgt: Die App liefert per Sprachausgabe aktuelle Meldungen aus dem Newsroom der OÖNachrichten. Die App wurde seit ihrem Start vor mehr als zwei Jahren laufend überarbeitet – und nun mit einem Desktop-Angebot ergänzt.

Auch mit der Verkehrsrubrik unter nachrichten.at/verkehr gibt es jetzt auf einen Blick wichtige Informationen rund um die Verkehrslage in Oberösterreich. Die Farbe der Routen verrät, ob Stau angesagt ist. Grün bedeutet "freie Fahrt", bei Rot ist mit Verzögerungen zu rechnen. Die von den OÖN mit der Software-Schmiede RISC aus Hagenberg und dem Land Oberösterreich entwickelte LisiGo-App ist kostenlos im Play- und App-Store erhältlich. Der Link zur App ist unter lisigo.at zu finden.

