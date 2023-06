Lions-Präsident startet laufend in seine Amtszeit

Planmäßig übernimmt Gerald Mayrhofer Ende Juni die Präsidentschaft des Lions Clubs Rohrbach-Böhmerwald von Roland Öhler. Zuvor, am 17. Juni, stellt sich Mayrhofer einer Mammutaufgabe, indem er beim Mozart100 läuft und die Sponsoringeinnahmen zur Gänze seinem Lions Club zur Verfügung stellt.

Persönliches Ziel

"Der Lauf ist mein lang geplantes persönliches Ziel, um die Grenzen meiner mentalen und körperlichen Verfassung auszutesten. Es steht mir ein erfahrenes und kompetentes Team zur Seite. Mit den Sponsoringeinnahmen unterstütze ich Menschen im Bezirk, die es im Leben nicht leicht haben", verweist Mayrhofer auf den sozialen Aspekt seines Laufprojekts. "Als künftiger Präsident des Lions Clubs weiß ich genau, wo Hilfe dringend nötig ist."

Lauf über 107 Kilometer

Der Mozart100 ist ein Lauf der Superlative, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles abverlangt. Gerald Mayrhofer läuft mit dem Mozart Ultra die Königsdistanz über 107 Kilometer.

Start ist um 5 Uhr früh am Kapitelplatz in Salzburg, weiter geht es über Fuschl am See "ritardando" in die Region Wolfgangsee, "fortissimo" über Zwölferhorn und Schafberg und mit einem Tempowechsel und einem "Finale forte" über Nockstein und Kapuzinerberg zurück nach Salzburg. "Zielschluss ist nach spätestens 22 Stunden am Salzburger Kapitelplatz", erklärt der angehende Präsident.

Unterstützt wird Gerald Mayrhofer in seinem sozialen Laufprojekt von der Raiffeisenbank Region Rohrbach, dem Hotel Almesberger und Keramo.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper