Kulturzuckerl in etlichen Geschmacksrichtungen

Bei den traditionellen Kulturwochen wird ab heute ein bunter Schirm von der Volkskultur bis zu zeitgenössischer Kunst aufgespannt. "Wir laden dazu ein, im Alltag einmal kurz auf die Stopptaste zu drücken und bei uns Inspiration und Freude zu tanken", sagt Hans Hinterreiter, der das Programm gemeinsam mit Martina Fröhlich zusammengestellt hat.

Gestartet wird heute um 19.30 Uhr in der "Arena": Franz Gumpenberger schart alte Hasen und junges Gemüse aus Heimatdichtern und Volksmusikern um sich. Nichts für zart besaitete Gemüter sind die bei ihrer Premiere als "Skandalstück" bezeichneten "Präsidentinnen" von Werner Schwab. In Bad Zell blicken Burgschauspielerin Barbara Petritsch und der durch seine skurrilen Puppen bekannte Nikolaus Habjan in einer theatralen Performance des Stücks am 12. April (19.30 Uhr, Pfarrsaal) in menschliche Abgründe.

Wenn am 20. April (Hotel Lebensquell) die Musiker von "Los Gringos" mit Akkordeonspieler Otto Lechner die 20 schönsten Lieder der Welt zum Besten geben, dann begeistert vor allem die Art ihrer leidenschaftlichen Präsentation bekannter Songs.

Ein weiteres Highlight liefert am 11. Mai Schauspielerin Maria Hofstätter mit Christine Lavants Erzählung "Das Wechselbälgchen". Improtheater, ein Konzert von Musica Sonare sowie eine Ausstellung von Fotokünstlerin Stefanie Freynschlag im Hotel Lebensquell runden das Programm ab.

Infos und Karten: kulturforum-badzell.at

