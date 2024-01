Komische Operette und andere Köstlichkeiten

Eine musikalische Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung bringt die Leonfeldner Kantorei im Februar mit der komischen Operette "Trial by Jury – Liebe vor Gericht" als österreichische Erstaufführung auf die Bühne. Kantorei-Chorleiter William Mason hat den Stoff ins Deutsche übersetzt und zielt damit sowohl auf die Herzen als auch die Lachmuskeln des Publikums.

Die Aufführung der Operette bildet den inhaltlichen Schwerpunkt der an drei aufeinanderfolgenden Tagen angesetzten Faschingsauftritte der Kantorei. In den Hauptrollen betreten Tabea Mitterbauer als junge Klägerin, Valentina Kutzerova als ihre Anwältin, Conor Prendeville als schlitzohriger Geliebter und Angeklagter sowie Guido Bähr als Richter die Bühne. Der Chor übernimmt die Rollen der Geschworenen und Brautjungfern, ebenso einige Solopartien. Elias Gillesberger ist wiederum als versierter Pianist an den Tasten.

Nach der Pause hat die Kantorei eine Auswahl aus Musicals, Spirituals und Schlagermelodien auf dem Programm. Gespielt wird vom 2. bis 4. Februar im Haus am Ring. Kartenreservierungen unter 0664 / 736 737 86 oder per Mail an masonjean200@gmail.com

