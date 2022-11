Köstliches am Imkertag

Nicht nur die heimischen Bienenvölker waren in den vergangenen Monaten fleißig. Auch die Imker haben zahlreiche Stunden investiert, um das Beste aus den Stöcken zu holen. Was daraus Köstliches entstanden ist, rücken die Mitglieder des Imkervereines Ried/Riedmark diesen Sonntag in den Blickpunkt des Interesses. Beim Rieder Imkertag wird von 8.30 bis 12 Uhr im örtlichen Pfarrsaal eine große Vielfalt an imkerlichen Produkten zum Verkauf angeboten. Verschiedene regionale Honigsorten, selbstgemachte Bienenwachskerzen sowie geschmackvolle Geschenk- und Dekorationsartikel erwarten die Besucher an diesem Tag.

Zur Stärkung zwischendurch gibt es gleich nebenan selbstgebackene Torten, Mehlspeisen, Honiglebkuchen und Kaffee. Auch Honigbier und Met können von den Besuchern verkostet werden.