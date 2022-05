Knacker mit Rattengift in Wald ausgelegt

Der Vorfall ereignete sich bereits Mitte April in Herzogsdorf. Ein Ehepaar aus dem Bezirk Rohrbach war mit den beiden Kindern und ihrem Hund in einem Wald spazieren. Bei dem Hund handelt es sich um einen 14 Monate alten, reinrassigen Labrador-Rüden. Da sich der Hund gerade in jagdlicher Ausbildung befindet, ließ der Besitzer das Tier in Sichtweite frei umherlaufen.

Dabei fand der Hund den Giftköder - eine Knacker, die mit Rattengift versetzt war. Er brachte den Köder zu seinen Besitzern und ließ ihn zu Boden fallen. Dem Tier ist deshalb nichts passiert. Er zeigte keinerlei Anzeichen einer Vergiftungserscheinung.

Die Polizei Ottensheim ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Tel-Nr.: 059133-4337.