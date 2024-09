In der Dunkelheit gestürzt: Polizei-Diensthund fand vermisste Frau (84) in Lichtenberg

Die Frau ging gegen 18 Uhr in ein Waldstück in Neulichtenberg, um sich einen umgestürzten Baum anzusehen. Als sie nicht zurückkehrte, unternahmen ihr Ehemann und ihr Sohn eine erste Suche, die jedoch ohne Erfolg blieb. Daraufhin verständigten sie die Einsatzkräfte. Diese leiteten eine großangelegte Suchaktion ein, bei der auch eine Polizeistreife mit Diensthunden beteiligt war.

Ein Polizeihund schlug in einem Waldstück etwa 200 Meter vom Wohnhaus der Pensionistin an und führte seine Hundeführerin in dichtes Gestrüpp. Im Lichtkegel ihrer Helmlampe entdeckte die Polizistin die Vermisste, die am Boden liegend aufgefunden wurde. Die 84-Jährige hatte in der Dunkelheit die Orientierung verloren. Sie stürzte und konnte danach nicht mehr selbstständig aufstehen. Die Frau hatte einige Kratzer an den Armen, war aber ansonsten wohlauf.

