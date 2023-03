Herbstmeister Bad Leonfelden ist nach 0:5-Pleite auf Wiedergutmachung aus

"Wir haben die Niederlage gegen St. Magdalena innerhalb des Teams gut analysiert, und das ist abgehakt", sagt Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Dominik Mach. Der Herbstmeister der Landesliga Ost konzentriert sich schon auf das heutige Mühlviertel-Duell um 19:30 Uhr in Schwertberg. "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen und unseren Fans wieder eine Freude machen", sagt Mach. Mit nur drei Punkten aus den ersten drei Partien ist der Start in Rückrunde nicht nach Wunsch verlaufen, die Tabellenführung ist weg. Dennoch bleibt Mach positiv: "Es ist immer noch alles möglich, die Liga ist so ausgeglichen, dass es bis zum Schluss spannend bleiben wird."

An der Spitze der Landesliga Ost thront mit Rohrbach-Berg nun eine andere Mühlviertler Mannschaft. Die Rohrbacher empfangen morgen das Schlusslicht St. Magdalena, werden den Gegner aber sicher nicht unterschätzen. "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, wir sind vorgewarnt", sagt Rohrbachs Trainer Christian Eisschiel.

Ein spannendes Lokalduell bekommen die Fans morgen (Anpfiff 18 Uhr) in St. Oswald bei Freistadt zu sehen, wenn der SV Freistädter Bier zum Derby nach St. Oswald kommt. Beide Mannschaften trennt in der Tabelle der Bezirksliga Nord nur ein Punkt. Die Freistädter sind Tabellendritter, die Heimelf ist einen Rang dahinter – ein echtes Spitzenspiel also. Beim Aufeinandertreffen im Herbst schafften St. Oswalds Kicker die große Überraschung und besiegten den Favoriten Freistadt mit 2:0. Dafür wollen sich die Freistädter natürlich revanchieren. Weit haben auch die Gallneukirchner morgen nicht, wenn sie zum souveränen Spitzenreiter nach Katsdorf fahren.

In der OÖ-Liga ist St. Martin nach dem Comeback-Sieg gegen St. Valentin wieder die Nummer eins im Mühlviertel. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hartl ist somit gut aus den Startlöchern gekommen und tritt heute auswärts in Mondsee an. Die SPG Pregarten spielt morgen in Micheldorf. Die Union Perg hofft in St. Valentin auf Punktezuwachs.

