Führungswechsel in der Jungen Wirtschaft Perg

PERG. Michael Wimmer folgt Markus Brandstetter als Bezirksvorsitzender der jungen Wirtschaftstreibenden.

Michael Wimmer (re.) übernimmt das Steuer der Jungen Wirtschaft von Markus Brandstetter (2.v.li.). Bild: WKO Perg

Zu einem Funktionswechsel kam es in der Jungen Wirtschaft Perg: Markus Brandstetter übergab den Bezirksvorsitz an Michael Wimmer. Der neue Bezirksvorsitzende des Perger JW-Netzwerks Michael Wimmer war beruflich in Wien bei einem großen österreichischen Versicherungsunternehmen beschäftigt, bevor er in der familiengeführten Versicherungsagentur in Perg tätig wurde. Berufsbegleitend absolvierte er noch einen Universitätslehrgang und ein FH-Studium.

Michael Wimmer und sein Vorstandsteam, bestehend aus Andreas Pfeiffer und Martin Tinschert, sind voller Tatendrang für die Region: „Die Anliegen der jungen Selbständigen und Gründer sowie die starke Vernetzung untereinander stehen im Fokus unserer Tätigkeit. Gemeinsam packen wir tatkräftig an und bringen neue Ideen zum Sprudeln. Ich sehe in meiner Aufgabe als Bezirksvorsitzender die schöne Gelegenheit, junge Wirtschaftstreibende zusammenzubringen und zu unterstützen sowie zentrale Themen der Jungen Wirtschaft voranzutreiben.“ Markus Brandstetter steht dem Team in Perg auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite „Die Junge Wirtschaft ist weiterhin meine Leidenschaft“.

Das Jahr 2019 steht bei der Jungen Wirtschaft unter dem Motto „Trau Di“ und soll innovative junge Menschen dazu ermutigen den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen. „Horrende Lohnnebenkosten, eine lahme Breitbandverbindung und schwere Bürokratierucksäcke sind ernst zu nehmende Stolpersteine, die jungen Unternehmern den Weg nach oben erschweren. Aber wir wollen Gründer gerade deshalb mit voller Kraft unterstützen, denn es ist wichtig, dass sich junge Unternehmer austauschen und miteinander die Rahmenbedingungen schaffen, die ein erfolgreiches Wirtschaften ermöglichen“, sagt Michael Wimmer.

Das neue JW Team Perg freut sich auf ein Kennenlernen bei der Gründerpreisverleihung am 26. Februar um 19 Uhr in der WKO Perg.

