Freistadts Jungmusiker holten sich ihre verdienten Medaillen ab

FREISTADT. Gemeinsames Fest für alle erfolgreichen Musik-Talente aus dem Bezirk Freistadt.

Zur gemeinsamen Verleihung aller erreichten Jungmusiker-Leistungsabzeichen im Bezirk Freistadt lud am Sonntag der Blasmusikverband des Bezirks. Insgesamt 153 Jungmusikerinnen und Jungmusiker legten im vergangenen Jahr eine Übertrittsprüfung in den Landesmusikschulen des Bezirkes erfolgreich ab. 119 von Ihnen konnten für Ihre großartigen Leistungen beim „Youth Attack“ auf die Bühne geholt und geehrt werden.

Das Bezirks-Jugendreferentinnen-Team mit Ulrike Maurer-Pühringer und Petra Schmidinger überreichte die Auszeichnungen gemeinsam mit Bezirksobmann Franz Jungwirth und Bezirkskapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger.64 Junior-Leistungsabzeichen, 63 Abzeichen in Bronze und 25 Abzeichen in Silber. Die Vergabe der Leistungsabzeichen in Gold war bereits im November in Hörsching durch Landeshauptmann Thomas Stelzer erfolgt.

Den würdigen musikalischen Rahmen gestaltete das Jugendorchester ‚Young Wood and Brass‘ unter der Leitung von Katharina Hauser. Das 45-köpfige Jugendorchester rekrutiert sich aus dem musikalischen Nachwuchs der Musikvereine Pregarten, Hagenberg und Wartberg. Außerdem begeisterten das Klarinetten-Ensemble ‚Grenzlandhölzln‘ und Jakob Hiemetsberger aus Kaltenberg als Solist an der Bassposaune.

Bezirksobmann Franz Jungwirth wünschte den ausgezeichneten Musikschülern weiterhin so viel Freude mit der Musik und appellierte, die erworbenen Fähigkeiten in den Musikvereinen des Bezirkes einzusetzen. Ein besonderer Dank ging auch an die Musikschul-Lehrerinnen und -Lehrer, die die jungen Musikschüler motivieren und zu immer neuen Höchstleistungen führen.



