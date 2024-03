Finanzierung für neue Donaubrücke Mauthausen beschlossen

Im Infrastrukturausschuss des Oö. Landtags wurde am Donnerstag der Finanzierungsplan für die Errichtung einer neuen Donaubrücke bei Mauthausen beschlossen. Ein finaler Landtagsbeschluss soll am 11. April fallen. Die Gesamtkosten für den Bau der neuen Brücke inklusive anschließendem Neubau der Bestandsbrücke, sämtlicher Zu- und Abfahrten, Anbindung an die B 1 sowie aller Radwege betragen rund 230 Millionen Euro. Die Kostenteilung beträgt 55 Prozent für das Land Oberösterreich und 45 Prozent für das Land Niederösterreich.

Nach dem im Februar ausgestellten, positiven UVP-Bescheid, ermöglicht nun der Finanzierungsplan, die Realisierung dieses Infrastrukturprojekts. Die neue Donaubrücke soll laut Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) nicht nur eine entscheidende Verkehrsader für die Region werden, sondern auch die Anbindung und die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessern: "Die Neue Donaubrücke ist ein Schlüsselprojekt für Oberösterreich, speziell für den Bezirk Perg und den niederösterreichischen Bezirk Amstetten. Die neue Brücke wird in Zukunft nicht nur die Verkehrsströme entlasten, sondern auch die Wirtschaft in der Region, sowie die Lebensqualität der Einwohner maßgeblich verbessern."

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer betonte am Freitag die Bedeutung der Brücke für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich: "Die neue Donaubrücke Mauthausen ist für die Bevölkerung und die regionalen Betriebe eine wichtige Verkehrsachse. Der Finanzierungs-Beschluss wurde einstimmig gefasst, das zeigt, dass uns allen die Bedeutung der Brücke bewusst ist. Und es zeigt auch, dass wir in Oberösterreich gemeinsam daran arbeiten, Verbesserungen für die Menschen zu erreichen."

Der Beginn der Bauarbeiten soll noch heuer erfolgen. Vorausgesetzt ist, dass rechtliche Einsprüche von Bürgerinitiativen aus Ennsdorf zu keiner Verzögerung führen. Diese haben, wie berichtet, bereits angekündigt, Rechtsmittel gegen den positiven UVP-Bescheid ergreifen zu wollen. Mögliche, sich daraus ergebende Verzögerungen würden in der Verantwortung der Bundesländer liegen, so die Initiativen. Diese hätten es über Jahrzehnte verabsäumt, rechtzeitig eine umwelt- und anrainerverträgliche Variante zu entwickeln.

Die bestehende Donaubrücke erreicht im Jahr 2026 das Ende ihrer technischen Lebensdauer und muss aller Voraussicht nach ab diesem Zeitpunkt für den Verkehr gesperrt werden. Daher habe der Bau einer neuen Brücke oberste Priorität, sagt Günther Steinkellner: "Ausweichrouten über die Brücken Grein oder Steyregg würden bei einer Sperre zu Umwegen von 400.000 Kilometer pro Werktag führen und auch den Tunnel Bindermichl stark belasten."

