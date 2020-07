Feuerwehrmann entdeckte Brand von Flieger aus

Einem flugbegeisterten Feuerwehrmann ist es zu verdanken, dass ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Neumarkt in Mühlkreis (Bezirk Freistadt) rasch gelöscht werden konnte. Der Pregartner war am Sonntagvormittag mit einem Flieger unterwegs und bemerkte aus der Vogelperspektive die Rauchschwaden. Der Brand dürfte im Bereich eines Komposthaufens ausgebrochen sein.

Der Feuerwehrmann veranlasste über den Tower des Flugplatzes Freistadt die Alarmierung der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Lamm, Trosselsdorf, Zeiss und Neumarkt löschten die Flammen und konnten nach rund eineinhalb Stunden wieder einrücken.