Etiketten statt Pickerl: Brauerei Schlägl legt Fan-Lager-Kollektion neu auf

SCHLÄGL. Rechtzeitig zum Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft Mitte Juni legt die Stiftsbrauerei Schlägl wieder ihre beliebte Fan-Lager-Bierkollektion auf. In den Flaschen goldgelbes Märzen-Bier, auf den Flaschen Etiketten mit Zeichnungen von Fans aller 24 teilnehmenden Nationen.

"Fußballsticker-Kleben war gestern", raten die Schlägl-Braumeister Reinhard Bayer und Karin Thaller zu folgender Vorgangsweise: "Nach dem Einlaufen in den Lebensmittelmarkt empfiehlt sich beim Annähern an die Getränkeabteilung ein dezentes Pressing. Dann den Einkaufswagen in den freien Raum schieben, direkt vor den Kartons im Fan-Lager-Design stoppen und einen oder mehrere gezielt im Wagen platzieren. Zum Schluss lockeres Auslaufen bis zur Kassa und die Kartons gegen eine kleine Transfersumme mit nach Hause nehmen."

Das helle, untergärige Bier mit spritzig-schlankem Charakter gleicht auch bei den spannendsten Fußballspielen Flüssigkeitsverluste auf wohlschmeckende Weise aus. Jeder Fan-Lager-Karton ist mit 12 Flaschen à 0,33 l mit unterschiedlichen Etiketten gefüllt und ab Mai im ausgewählten Lebensmittelhandel, im Brauereishop und online unter stiftsbrauerei-schlaegl.at erhältlich.

