Gestreikt wird in den Mühlviertler Brauereien nicht. Die aktuelle Teuerung beschäftigt aber Mitarbeiter und Unternehmensleitungen sehr wohl. Trotzdem will man gemeinsam die aktuelle Situation meistern: "Wenn man ein ordentliches Miteinander lebt und ordentlich unterwegs ist, dann kann man auch in schwierigen Zeiten gut zusammenarbeiten", sagt Ewald Pöschko, Geschäftsführer der Braucommune Freistadt, der größten Mühlviertler Brauerei.