Eine Gemeinde sattelt die Räder

Um für jeden die passende Tour zu finden, werden verschiedene Gruppen eingeteilt, unter anderem für E-Biker, Mountainbiker, Familien oder Neuzugezogene, die die Gemeinde auf zwei Rädern erkunden wollen. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Pumptrack am Badesee Feldkirchen an der Donau. Vor dem Start wird ein Profi Stunts auf dem Pumptrack zeigen. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, beim Gemeinde-Radtag vor Ort an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Die Ziehung findet im Anschluss statt. (Gemeinde)

