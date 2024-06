Doppelpass: Oepping und Peilstein fusionieren Fußballteams

OEPPING/PEIlSTEIN. Einen gemeinsamen Weg schlagen die Fußballvereine Oepping und Peilstein in der nächsten Saison ein. Obmann Roland Mayrhofer aus Peilstein und Sektionsleiter Stephan Schuster aus Oepping erklären die Beweggründe: "Die Gespräche zur Bildung dieser Spielgemeinschaft haben im Dezember 2023 begonnen. Es war ein sehr konstruktiver Prozess, bei dem wir uns auf Augenhöhe begegnet sind. Beide Vereine haben sich schließlich dafür entschieden, diesen wichtigen Schritt gemeinsam zu gehen. Beide Vereine bringen sich zu gleichen Teilen ein, und wir sehen darin eine großartige Möglichkeit, die Stärken zu vereinen und gemeinsam erfolgreicher zu sein", erklärt Schuster. Mayrhofer: "Die Entscheidung für die Spielgemeinschaft fiel uns aufgrund der bereits langjährigen, guten Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich nicht schwer. Seit der Saison 2016/2017 besteht bereits eine Kooperation im Kinder und Jugendfußball. Diese positive Erfahrung hat uns sehr geholfen, den nächsten Schritt zu gehen und auch im Erwachsenenbereich zusammenzuarbeiten." Neben Chancen ergeben sich natürlich auch Herausforderungen für alle Beteiligten. Für die Spieler biete die Fusion die Möglichkeit, sich in einem größeren Umfeld zu beweisen und weiterzuentwickeln. Auch für die Funktionäre ergeben sich neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Austauschs. "Früher waren wir Rivalen, heute arbeiten wir als Freunde zusammen. Das stärkt nicht nur die Vereine, sondern auch die Gemeinschaft der beiden Gemeinden", sagt Schuster. Auf echtes Sportplatzgefühl muss man übrigens in keiner der beiden Gemeinden verzichten: Die Heimspiele werden abwechselnd auf den Sportanlagen beider Vereine ausgetragen. "So können wir die Infrastruktur optimal nutzen und die Verankerung in den beiden Gemeinden gewährleisten. Wir setzen zudem auf heimische Spieler und auf die Förderung lokaler Talente, was uns besonders wichtig ist", erklärt Mayrhofer. Auch optisch wurde die Fusion bereits vollzogen: "Wir werden ab der kommenden Saison mit einem neuen Logo auftreten, in dem sich die Vereinsfarben beider Vereine wiederfinden. Es symbolisiert die Einheit und die Zusammenarbeit unserer beiden Vereine", sagt Schuster. Der sportliche Erfolg in der Bezirksliga Nord soll freilich folgen. Mayrhofer: "Wir blicken sehr positiv in die Zukunft. Die bereits bestehende gute Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich gibt uns viel Vertrauen, dass wir auch im Erwachsenenbereich erfolgreich sein werden. Wir freuen uns auf die kommende Saison und sind überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können und die Gemeinschaft der beiden Gemeinden fördern werden."

