Diagnose Blutkrebs: Naturbursch Felix braucht dringend gesunde Stammzellen

Felix wird im Oktober zehn Jahre alt. Er könnte eigentlich ein unbeschwertes Leben führen, wenn nicht im August AML, eine akute Form der Leukämie, diagnostiziert worden wäre. Nun rückt die Feuerwehr aus, um dem Buben zu helfen.

Gemeinsam mit seinen Eltern, seinen zwei älteren Brüdern, seinen Großeltern und seinem Onkel wohnt er auf einem Bauernhof in Bad Zell. Felix ist ein aufgeweckter Naturbursch und verbringt seine freien Nachmittage am liebsten draußen mit den Tieren am Hof. Außerdem bastelt er in Papas Werkstatt begeistert an verschiedenen Fantasie-Gebilden. Auch der Wald ist vor ihm nicht sicher, da fährt er sehr gerne mit seinem Fahrrad selbst gebaute Trails. Ist das Wetter mal nicht so schön, spielt Felix liebend gern mit seinen "Bruder"-Fahrzeugen. Seit einem Jahr hat er als Hobby Taekwondo für sich entdeckt und bestand bereits nach kurzer Zeit die Prüfung zum Grüngurt.

Stammzellenspender gesucht

Seit im August bei Felix AML diagnostiziert wurde, hat er schon einige Chemozyklen hinter sich. Nun braucht der junge Mann aber gesunde Stammzellen.

Um einen geeigneten Spender für Felix zu finden, veranstaltet die Feuerwehr Bad Zell unter der Schirmherrschaft des Vereins "Geben für Leben" am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Feuerwehrhaus Bad Zell eine Typisierungsaktion. Die Entnahme erfolgt mittels Wangenabstrich, es ist keine Blutabnahme erforderlich. Eingeladen sind alle zwischen 17 und 45 Jahren, die willens sind, Felix Stammzellen zu spenden. Die Typisierung gibt Aufschluss darüber, ob man als Spender kompatibel ist.

