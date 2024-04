"Daten.Fakten.Bilderbuch" gibt Einblicke in die BH Freistadt

Das Jahr 2023 war für die Bezirkshauptmannschaft Freistadt in vielen Bereichen eines, das von bisher nicht gekannten Höchstwerten geprägt war. Das geht aus jenem Leistungsbericht hervor, den Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger – sie ist seit gestern exakt ein halbes Jahr im Amt – unter dem Titel "Daten.Fakten.Bilderbuch" vergangene Woche vorgelegt hat. So wurden beispielsweise 526 Gewerbeanmeldungen bearbeitet – so viele wie noch nie innerhalb eines Jahres.

Regelrecht explodiert ist die Zahl der vom Veterinärdienst ausgestellten Exportzertifikate für Rinder: 63.387 Rinder wurden im abgelaufenen Jahr über den Rinderzuchtverband in Freistadt exportiert (2021: 37.800). Auch bei den ausgestellten Führerscheinen und Reisedokumenten zeigte der Trend in den vergangenen Monaten deutlich nach oben.

Eine große Freude hat man an der BH Freistadt mit dem vor kurzem erhaltenen EMAS-Gütesiegel für geprüftes Umweltmanagement. "Dieses Zertifikat bestätigt unsere Maßnahmen für betrieblichen Umweltschutz. Wir sind damit auch die erste BH in Oberösterreich, die dieses Gütesiegel trägt", bedankt sich Wildberger vor allem bei Projektleiter Alois Affenzeller.

Beachtlich ist in der Bezirkshauptmannschaft Freistadt der Frauenanteil bei den Bediensteten mit aktuell 79 Prozent. Wildberger: "Das ist nicht zuletzt ein Zeichen der gelebten Vereinbarkeit von Beruf und Familie." Dennoch möchte man die Männerquote mittelfristig auf etwa 30 Prozent heben.

Der Leistungsbericht der BH Freistadt kann auf www.land-oberoesterreich.gv.at abgerufen werden. (lebe)

