Das Schloss Weinberg putzt sich für den Ostermarkt fein heraus

Traditionelles Brauchtum und österliches Kunsthandwerk bringt dieses Wochenende der Ostermarkt "Frühlingserwachen auf Schloss Weinberg" in das reizvolle Ambiente des mächtigen Renaissanceschlosses in Kefermarkt. Mehr als 80 Aussteller beleben dabei das von den Bezirksbäuerinnen frühlingshaft geschmückte Schloss. Weiters präsentieren die Mühlviertler Krippenfreunde in der Schlosskapelle Darstellungen des Kreuzwegs, künstlerisch umgesetzt in Hinterglasmalerei und Krippenbau aus Holz.

Für die jüngsten Besucher gibt es ein buntes Kinderprogramm: Der Zauberer "Illusian" wird Kinder und Eltern mit unterhaltsamen Tricks in seinen Bann ziehen. Dazu steht der Osterhase mit kleinen Geschenken für Fotos zur Verfügung. Kulinarisch lässt der Ostermarkt mit "gebackenen Mäusen", Baumkuchen und anderen Schmankerln keine Wünsche offen.

Lebende Werkstätten

Interessante Gespräche bieten sich für die Besucher bei den lebenden Werkstätten an: Seit Jahren halten regionale Aussteller wie Weiden-Binderin Elisabeth Lengauer aus Baumgartenberg dem Ostermarkt die Treue. Lengauer arbeitet ausschließlich mit Weiden aus der Region, die sie einweicht und dann zu praktischen Kunstwerken verarbeitet: "Aus Weide lassen sich Körbe, Schalen und Dekorationsartikel in zahlreichen Variationen fertigen." In Kursen gibt sie ihr Wissen weiter. Beim Ostermarkt in Schloss Weinberg können Besucher Elisabeth Lengauer beim Binden über die Schulter schauen und beobachten, wie ein Weidenkorb entsteht. Sie ist damit auch eine von vielen Ausstellerinnen und Ausstellern, die an diesem Wochenende ihr Handwerk vorführen.

Der kostenlose Oster-Express bringt die Besucher direkt vom Parkplatz in Bahnhofsnähe hinauf zum Schloss und wieder zurück.

"Frühlingserwachen auf Schloss Weinberg": 16./17. März jeweils von 9 bis 17 Uhr. Eintritt: 4 Euro. Freier Eintritt für alle auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Kinder unter 15 Jahren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kefermarkt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.