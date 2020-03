Corona-Test-Stationen in Rohrbach, Freistadt und Glasau eingerichtet 

Seit heute gibt es im ganzen Mühlviertel Corona-Teststationen. Ein solcher Corona-Drive-In wurde nach einer extrem kurzen Planungsphase im Einsatzstab von der Schnell-Einsatzgruppe Bad Leonfelden innerhalb von wenigen Stunden in der Glasau aufgebaut.

Auch das Rotze Kreuz in Rohrbach hat im Bereich Rohrbach-Berg eine derartige Test-Station eingerichtet.

In Freistadt ist die Station an der südlichen Stadteinfahrt errichtet. Mit sechs Personen Standardbesetzung ist das Test-Drive-In am Donnerstag Vormittag in Betrieb gegangen. Das Personal rekrutiert sich aus eigens geschulten Rettungssanitätern, Notfallsanitätern und Medizinstudenten.

Die genauen Standorte erfahren die Patienten von der Behörde. Denn: Es werden nur jene kontrolliert, die nach Anruf bei der Hotline 1450 eine Identifikationsnummer erhalten haben. Das wird auch streng kontrolliert. Die Personen müssen diese Kontrollnummer und einen Ausweis bereit halten.

Personen mit Corona-Verdacht werden an den Test-Stationen von einem Abnahmeteam durch das offene Autofenster getestet. Sie verlassen dabei das Auto nicht.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at