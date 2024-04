Bernhard Thumfart zum Bürgermeister gewählt

Mit einem klaren Vertrauensvotum wurde Bernhard Thumfart zum neuen Bürgermeister von Vorderweißenbach gewählt: Der VP-Politiker - er war der einzige Kandidat - erhielt 89,83 Prozent Ja-Stimmen, 10,17 Prozent der Wähler votierten gegen ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,66 Prozent.

"Ich bin sehr zufrieden, das Ergebnis ist eine Ehre. Ich habe mir so um die 80 Prozent erhofft, dass es nun fast 90 geworden sind, freut mich sehr", sagte der neu gewählte Bürgermeister. Das klare Votum verstehe er dabei vor allem als Arbeitsauftrag: "Ich werde mein Bestes geben, um die erfolgreiche Politik in Vorderweißenbach fortzusetzen", - so Thumfart. Dabei warte mit der Neugestaltung des Ortszentrums und den damit verbundenen neuen Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung, die Musik und die Pfarre ein echtes Großprojekt. Die Bauarbeiten sollen 2025 starten.

