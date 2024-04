Bergrennen Landshaag: 1. Training nach mehreren Stürzen abgebrochen

Die Aufbauarbeiten liefen seit Tagen, 250 Fahrer und drei Fahrerinnen aus acht Nationen waren zum Bergrennen Landshaag–St. Martin, das an diesem Wochenende als Teil der EM stattfindet, angereist. Der Auftakt aber stand unter keinem guten Stern. Das erste Training musste am Samstag wegen des schlechten Wetters aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.

Bei immer wieder einsetzendem, teils heftigem Regen und niedrigen Temperaturen waren mehrere Fahrer auf der 3620 Meter langen Landesstraße von Landshaag nach St. Martin im Mühlkries zu Sturz gekommen, darunter etwa Svenja Wurm aus Julbach und Andreas Kugler. Es kam immer wieder zu längeren Unterbrechungen. Gröbere Verletzungen gab es glücklicherweise nicht zu beklagen.

Die Veranstalter zogen schließlich die Reißleine. Es galt die Fahrbahn von Öl und Schmutz zu befreien und die Sicherheit der Teilnehmer zu wahren. "Egal ob für Fahrer, Veranstalter oder Zuschauer, das ist für jeden wirklich schmerzlich, aber Sicherheit geht nun mal vor", hieß es in einem Statement des veranstaltenden MSC Rottenegg. Man hofft nun auf besseres Wetter am Rennsonntag. Der nächste Trainingslauf soll am Sonntag um 8:30 Uhr starten.

