Motorrad-Bergrennen: Ein Schneechaos wie 1996 droht diesmal nicht

Der Italiener Stefano Bonetti ist am Wochenende der Favorit.

Schon seit Tagen laufen die Aufbauarbeiten entlang der Landesstraße L1507 von Landshaag nach St. Martin an vielen Ecken voll nach Plan. Es ist Motorsport zum Anfassen und fasziniert Aktive und Zuschauer gleichermaßen – das mit der Veranstaltung in Julbach (15./16. Juni) zur EM zählende Motorrad-Bergrennen steigt dort am kommenden Wochenende, und die Veranstalter des MSC Rottenegg sind ob der Schlechtwetter-Prognose dennoch guter Dinge. "Die Piloten werden einfach Regenreifen aufziehen.