Ausgezeichnete Mühlviertler Weiße: Neufeldner brauen bestes Bio-Bier

NEUFELDEN. Auch drei weitere Biere aus der ersten 100-prozentigen Bio-Brauerei schnitten gut ab.

Alois Meir von der Neufeldner Biobrauerei freut sich über die Top-Bewertung für die "Mühlviertler Weiße". Bild: (artindustrial)

Österreichs bestes Bio-Bier kommt aus Neufelden: 4,98 von fünf möglichen Punkten und damit die Top-Bewertung erhielt die "Mühlviertler Weiße" der Neufeldner BioBrauerei im Biertest des Branchenmagazins "GENUSS". Bewertet wurden 30 Bio-Biere unterschiedlicher Stile aus österreichischen Brauereien.

Als "vollmundig, vielschichtig, würzig und harmonisch" beschreibt die elfköpfige Jury die "Mühlviertler Weiße" aus dem Hause der Neufeldner BioBrauerei. Biere unterschiedlicher Stile – vom Weißbier bis zum Pils – wurden von der Expertenjury verkostet und nach stiltypischen Merkmalen bewertet. Jene stammten aus verschiedensten Brauereien aus allen Regionen Österreichs. Neben dem mit 4,98 Punkten top-bewerteten Weißbier reichte die Neufeldner BioBrauerei auch die restlichen drei der insgesamt vier hauseigenen Bierspezialitäten zur Bewertung ein. Mit 4,35 Punkten für das Pils naturtrüb und 4,15 Punkten für "s’Zwickl" freute sich der Mühlviertler Bio-Pionier dabei über ein sehr gutes Gesamtergebnis. Mitglieder der Jury waren unter anderem auch Braumeister Andreas Urban, Brauerin Maria Ebner, die Biersommeliers Thomas Löw und Philipp Lembacher, Craft- Bier-Fest-Organisator Kevin Reiterer sowie weitere Bier- und Gastronomieexperten.

Trend geht zum Bio-Bier

Nachhaltig gebraute Biere aus biologischen Zutaten gewinnen in Österreichs Brauereilandschaft immer mehr an Bedeutung. Bio-Bier gerät so zu einem wahren Trend-Thema. Die Neufeldner BioBrauerei, die seit ihrer Übernahme durch die Brüder Alois und Martin Meir im Jahr 2011 als reiner Bio-Betrieb geführt wird, ist Oberösterreichs erste, reine Bio-Brauerei. Die vier hauseigenen Bierspezialitäten werden ausschließlich aus biologischen Rohstoffen gefertigt, die in der Bio-Region Mühlviertel gedeihen. Dies bringt regionale Wertschöpfung und schreibt die lokale und seit 1523 bestehende Brautradition fort. Neufeldner Bio-Bier ist zudem eines der wenigen Österreichischen Biere, das in einem Zwei-Geräte-Sudhaus gebraut und in offenen Gärbottichen zur Reife gebracht wird. Durch diese sechswöchige Reifezeit erlangt das Neufeldner Bio-Bier sein besonderes Aroma-Profil. Die Neufeldner BioBrauerei ist auch LACON-bio-zertifiziert.

