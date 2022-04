Alberndorfer holte Zimmerer-Sieg

Dominik Brandstetter aus Alberndorf in der Riedmark – er arbeitet bei der Lengauer GmbH in Neumarkt im Mühlkreis – gewann vor Georg Holzer aus Pabneukirchen (Krückl BaugesmbH aus Perg). Die beiden qualifizierten sich mit ihrer Leistung auch für den Bundeslehrlingswettbewerb, der am 24./25. Juni in Aspach ausgetragen wird. Beim Wettbewerb hatten die 19 teilnehmenden Lehrlinge ein Dachstuhldetail mit Gratsparren, zwei Schifter sowie eine Strebe unter dem Gratsparren nach Plan auszutragen und abzubinden.