Weltmusik brachte den Kulturstadl in Schwung

EIDENBERG. Die vierte Auflage des Loawänd-Festivals spannte einen Bogen vom Wienerlied bis zum Jodler

Das Wiener Akustik-Duo „Die Strottern“ Bild: Matthias Robitsch

Bereits zum vierten Mal hauchte das Loawänd-Festival dem Kulturstadl Eidenberg am vergangenen Wochenende neues Leben ein. Fast 400 Leute genossen zwei Tage lang Weltmusik, Volksmusik und das einzigartige Ambiente, das heuer wieder einmal aufs Neue durch den Kulturverein Loawänd und die vielen motivierten Helfer geschaffen wurde.

Den Weltmusikabend am Freitag eröffnete das Wiener Akustik-Duo „Die Strottern“ mit einem bunten Programm aus witzigen und tiefgründigen Texten, Melodien und Wienerliedern. Nach einer kurzen Pause, in der neben erstklassigen Weinen vom Weingut Kolm (NÖ) und Getränken aus der Region auch selbstgebackene Mehlspeisen und selbstgemachte Brote verkostet wurden, nahm „Hotel Palindrone“ die Zuhörer mit vielseitigen Melodien und Instrumenten knapp eine Stunde lang mit auf eine Reise durch die ganze Welt. Den Abend rundete schließlich das Trio „Tschejefem“ rund um Festivalorganisatorin Johanna (Tschej) Dumfart ab. Gemeinsam mit Fabian und ihrem Bruder Michael unterhielt sie das Publikum sowohl mit Volks-, als auch mit Weltmusik und gab den einen oder anderen Ohrwurm mit auf den Heimweg.

Der Volksmusikabend am Samstag stand ganz im Sinne des gemeinsamen Musizierens und so wurde neben feinen Saitenklängen der „Wengerboch-Musi“, schwungvollen Melodien der „Kraxenbacher Musikanten“ und eingängigen Liedern des Trios „Foabnspü“ auch gemeinsam mit allen Besuchern ein Jodler gesungen. Im Anschluss an den Konzertteil wurde noch bis in die späten Abendstunden hinein das Tanzbein geschwungen und das gelungene Festivalwochenende fand einen gebührenden Ausklang.

Aufgrund von Umbauarbeiten findet das Loawänd-Festival am letzten Septemberwochenende 2019 nicht in Eidenberg, sondern im Schnopfhagenstadl in Oberneukirchen statt. Die ersten Acts stehen aber bereits und man darf schon wieder gespannt sein: „It´s gonna be loawänd!“

