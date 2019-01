Kuhstall, Waldarbeit, Schnapsbrennen

UNTERWEISSENBACH. Mit einem Internetvideo beweisen die Mühlviertler Almbauern Humor.

Mit Selbstironie und Schwung setzen sich die Mühlviertler Almbauern in Szene. Bild: Verband Mühlviertler Alm

Mit einem zum Jahresbeginn veröffentlichten Internetvideo beweisen die Mühlviertler Almbauern, dass sie nicht nur im Stall und auf dem Feld anpacken können, sondern auch kreativ und einfallsreich sind. Zu einem Song von Mario Sacher präsentieren sie sich in dem vier Minuten langen Video "urig, erdig, ehrlich, echt, pfiffig, up to date und ein wenig frech!"

Mit ihrem Video möchte der Verband der Almbauern auf die Vorteile und Schönheit der Region, die Leistung der Bauern und die Wichtigkeit von Zusammenhalt und Gemeinschaft aufmerksam machen. "Die Landwirte der Mühlviertler Alm leisten eine wertvolle Arbeit für die gesamte Region: Sie erzeugen qualitativ hochwertige Lebensmittel, sichern wertvolle Arbeitsplätze und pflegen die wunderschöne Natur- und Kulturlandschaft, welche auch für die Tourismusregion unbezahlbar ist", sagt Josef Mühlbachler, Obmann der Mühlviertler Almbauern über die Arbeit seiner Standeskollegen.

Viele Bäuerinnen und Bauern haben seit 1990, dem Gründungsjahr der Almbauern, die Region entscheidend mitentwickelt und schaffen mit ihrer Arbeit die Grundlage für eine der schönsten Kulturlandschaften Oberösterreichs. Gründungsobmann Mühlbachler zeigt sich mit seinem Team nach wie vor für neue Ideen aufgeschlossen und nimmt sich auch aktueller Themen an – denn der Strukturwandel ist auch auf der Mühlviertler Alm spürbar.

Die Almbauern definierten fünf Leitsätze, die ihre Verbundenheit mit der Region ausdrücken und als Basis für den Film dienten: Wir lieben unser Land. Lebensmittel aus der Region sind ein Hit. Gemeinsam erreichen wir mehr. Eine Region zum Dableiben. Mühlviertler Alm – wir sagen Danke.

