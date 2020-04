85-Jährige war als Geisterfahrerin auf der S10 unterwegs

Die 85-Jährige hatte am Donnerstagmorgen bei einem Kreisverkehr in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) die falsche Ausfahrt erwischt und war dadurch auf die Mühlviertler Schnellstraße in Fahrtrichtung Linz aufgefahren.

Als die betagte Dame den Irrtum bemerkte, wendete sie ihr Fahrzeug und fuhr entgegen den Fahrtrichtung in Fahrtrichtung Freistadt zurück. Nach rund zwei Kilometern Irrfahrt dreht die Mühlviertlerin im Tunnel Götschka abermals um und fuhr auf der rechten Fahrspur in Richtung Linz zurück.

Bei der Ausfahrt Unterweitersdorf konnte sie vom Streckendienst der Asfinag angehalten und von der S10 geleitet werden, teilte die Pressestelle der Polizei Oberösterreich am Abend mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.