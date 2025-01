38-Jähriger nach Routinekontrolle in Feldkirchen festgenommen

Eine Polizeistreife führte am Vormittag in Feldkirchen routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Gegen 10:10 Uhr hielten die Beamten in der Ortschaft Pesenbach einen Wagen an, in dem fünf Männer im Alter zwischen 18 und 38 Jahren unterwegs waren. Sie alle konnten sich mit rumänischen Reisedokumenten ausweisen.

Bei einer genauen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den 38-Jährigen eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz wegen Verdachts des Diebstahls und Einbruchsdelikten bestand. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen und schließlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt.

