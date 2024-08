26-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Gegen 13.25 Uhr war der Autofahrer einer Polizeistreife in Engerwitzdorf aufgefallen. Ein Beamter hatte den den jungen Mann hinter dem Steuer erkannt - und der sollte dort eigentlich nicht sitzen. Als er auf seine "Verfolger" aufmerksam wurde, stieg der Lenker aufs Gas und versuchte, über die A7 Mühlkreisautobahn Richtung Linz zu entkommen. Mehrere Polizeistreifen nahmen die Fahndung und Verfolgung auf.

Währenddessen konnten die Polizisten aber schon die Handynummer des Verdächtigen herausfinden und riefen ihn einfach an. Er sei auf einer Bushaltestelle in Linz, sagte der 26-Jährige am Telefon - und dort fanden die Polizisten ihn dann auch. Allerdings ohne Fahrzeug.

Der 26-Jährige stritt vehement ab, überhaupt mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. In seinem Geldtascherl fanden die Polizisten in kleine Plastiktüten verpackte Substanzen - laut Polizei vermutlich Drogen. Einen Alko- sowie einen Drogentest verweigerte der Mann aber.

Das Auto wurde nahe der A7-Abfahrt gefunden. Der Führerschein konnte dem 26-Jährigen allerdings nicht abgenommen werden, den war er schon früher losgeworden.

Zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Gallneukirchen gebracht, verweigerte der Mann weiter die Aussage. Mehrere Anzeigen bekommt er dennoch.

