17-jährige Naarnerin starb Drogentod

NAARN IM MACHLAND. Mit ihrem Leben bezahlte am Wochenende - wie nun bekannt wurde - ein 17-jähriges Mädchen im Bezirk Perg den Konsum der Droge Ecstasy.

Jugendliche starb an Drogenkonsum Bild: Institut für Suchtprävention

Weil sie gemeinsam mit ihrem Freund die Ecstasy konsumierte, starb am Wochenende ein erst 17-jähriges Mädchen in Neuhofen im Gemeindegebiet von Naarn. Die Jugendliche hatte offenbar am Samstagabend in ihrem Zimmer die Partydroge eingenommen. Ihre Eltern fanden sie in der Nacht bewusstlos in ihrem Zimmer liegend und alarmierten die Rettung. Die Jugendliche wurde das Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht, wo die Ärzte den Kampf um das Leben des jungen Einzelhandels-Lehrlings vergeblich führten. Die 17-Jährige verstarb Sonntagfrüh im Krankenhaus.

Eine Suchtgift-Ermittlungsgruppe der Polizei Perg führte mittlerweile Erhebungen im Umfeld des verstorbenen Mädchens durch. Dabei wurden im Zimmer des Freundes verschiedene Drogen sichergestellt.

