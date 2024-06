10-jähriger Fahrradfahrer in Kefermarkt von Zug erfasst

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Kefermarkt (Bezirk Freistadt): Ein 10-jähriger Einheimischer wurde an einer Eisenbahnkreuzung von einem Regionalzug, der in Richtung Pregarten unterwegs war, erfasst. Der Bursch war gegen 13:25 Uhr mit seinem Fahrrad auf der L1474 unterwegs gewesen und dürfte den herannahenden Zug nicht bemerkt haben. Trotz roter Ampel fuhr er in die Kreuzung ein und kollidierte seitlich mit dem zweiten Wagon.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kind vom Fahrrad geschleudert und blieb etwa zehn Meter weiter in einer Wiese liegen. Ein nachkommender Radfahrer und zwei weitere Unfallzeugen eilten zur Hilfe und alarmierten die Rettung. Der 10-Jährige wurde in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Vorerst war nicht bekannt, wie schwer seine Verletzungen sind.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es an einer Eisenbahnkreuzung im Gemeindegebiet von Kefermarkt

