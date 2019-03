"Motorroller zu verkaufen": 58-Jähriger überwies 5000 Euro an Betrüger

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land wurde Opfer eines Internetbetrugs. Um in den Besitz eines im Internet inserierten Motorrollers zu kommen, sollte er 5000 Euro an ein englisches Konto überweisen.

Der Oberösterreicher hatte dem Verkäufer am 14. Februar geschrieben, er wolle den Motorroller gerne kaufen. Dieser wies den 58-Jährigen an, den Betrag in Höhe von 5000 Euro an eine Spedition zu überweisen, damit der Roller von Schweden nach Österreich transportiert werden könne.

Nachdem das Opfer das Geld an ein englisches Konto überwiesen hatte, brach der Kontakt ab, die Website der Spedition ging offline und das Inserat wurde gelöscht.

