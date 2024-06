Steyr 2035: Für das Zentrum braucht es einen Masterplan

Diesen Mut will ein Schulterschluss aus Architekten, Kreativen und Gastronomen zeigen. Mit der provokanten Fragestellung "Geht’s noch Steyr"? finden, wie berichtet, am Freitag, 7., und Samstag, 8. Juni, Ausstellungen, Workshops, Rundgänge und mehr im Rahmen der Architekturtage statt: Vom Lehm- bis zum Holzbau, von "Gestalte deine Stadt" bis zu Sgraffito (Dekorationstechnik zur Gestaltung von Wandflächen) reichen die Inhalte.

Architektin Claudia Mader ist Teil des Projektteams und führt als positives Beispiel Unternehmer Robert Hartlauer an: "Da ist bewusst die Entscheidung gefallen, im Stadtzentrum zu bleiben, obwohl ein Neubau auf der grünen Wiese sicher einfacher und günstiger gewesen wäre."

Solcher und ähnlicher Initiativen bedürfe es, um das Stadtzentrum wieder zu beleben. Dazu braucht es laut Mader so etwas wie einen Think-Tank für die Innenstadt. "Es gibt hier kreative und engagierte Menschen, die etwas bewegen möchten, dazu die Expertise von namhaften Architekten und Wirtschaftstreibenden", sagt Mader, die aber auch betont: "Die Politik muss zunächst einmal investieren." Aber jeder Euro würde sich bezahlt machen. Sie macht das konkret am Beispiel des Wehrgrabens fest, der seinerzeit vor einem Schicksal als Parkfläche und Betonwüste gerettet worden ist. "Wäre das damals der Zivilgesellschaft nicht gelungen, ist mehr als fraglich, ob sich dort etwa die Fachhochschule angesiedelt hätte."

Besuch vergleichbarer Städte

Stadt- und Dorfentwicklung ist ein Steckenpferd des Steyrer Architekturbüros Poppe*Prehal, das kürzlich eine Niederlassung in Wien eröffnet hat. "Unsere Erfahrung zeigt, dass es für belebte Gemeinde- und Stadtzentren viele Stakeholder und eine langfristige Strategie braucht", sagt Architekt Helmut Poppe. Er spricht von einem Masterplan, der auf zumindest zehn Jahre ausgelegt ist, und einer konkreten Person, die für die Umsetzung großer und kleiner Schritte verantwortlich zeichnet. Zudem sei es hilfreich, Innenstädte zu besuchen, die vor ähnlichen Herausforderungen wie Steyr gestanden seien und schon einen oder zwei Schritte weiter sind.

Architektin Julia Krendl ist Organisatorin der Steyrer Architekturtage und vor vier Jahren von Graz in die alte Eisenstadt gezogen. "Ich halte nichts vom Sudern, die Kulisse von Steyr und die Lage am Wasser sind einmalig." Jetzt gehe es darum, Leben und Frequenz in die Innenstadt zu bringen. Das könne gelingen, "weil leistbare Umbaukosten und Denkmalschutz kein Widerspruch sind", sagt die Architektin. In der Stadt sehe sie viel Expertise vorhanden, "von Seiten der Politik braucht es den Mut und das Vertrauen, Konzepte auch eins zu eins umzusetzen, statt wie etwa beim Stadtplatz alles zu zerreden und möglichst viele Kompromisse einzugehen". Darin stimmen ihr Mader und Poppe zu.

Krendl erhofft sich jedenfalls von den Architekturtagen und allen angeschlossenen Veranstaltungen "viele Impulse, Ideen und jede Menge Aufbruchstimmung für Steyr".

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst