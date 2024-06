Nach Alko-Unfall in Gmunden musste Lenker (41) Führerschein abgeben

Eine Verletzte, zwei beschädigte Pkws und eine Führerscheinabnahme: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in Gmunden. Auf der Ohlsdorferstraße hatte ein 41-jähriger Bosnier seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten können und war auf das vor ihm fahrende Auto einer 44-jährigen Einheimischen aufgefahren.

Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Unfallgegner überstand den Zusammenstoß zwar unversehrt, musste aber seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Der Grund dafür: Ein Alkotest ergab einen Wert von einem Promille, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

