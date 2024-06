4 Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B120 bei Gschwandt

Rettung, Notarzthelikopter, Polizei und Feuerwehr standen am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Gschwandt (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Auf der regennassen Fahrbahn der B120 waren gegen 16:15 Uhr im Bereich der sogenannten Brunner-Kurve zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass einer der Insassen im Wrack eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste.

Eine 41-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf, die am Steuer eines Unfallwagen gesessen war, zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Notarzthubschrauber Martin 3 in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ihre 22-jährige Tochter und ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, die ebenfalls in dem Wagen mitgefahren waren, wurden ebenso verletzt wie der Unfallgegner, ein 29-jähriger Deutscher.

Die Aufräumarbeiten übernahm die Freiwillige Feuerwehr Gschwandt, die mit 21 Mann und drei Fahrzeugen gut zwei Stunden lang im Einsatz stand. An beiden Fahrzeugen entstand großer Sachschaden. Die B120 war im Bereich der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden lang gesperrt, teilte die Polizei am Abend mit.

