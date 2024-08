Motorradfahrer (28) in Grieskirchen tödlich verunglückt

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad hat für einen jungen Mann aus dem Bezirk Wels-Land am frühen Mittwochnachmittag tödlich geendet: Der 28-Jährige verlor auf der Parzer Landesstraße auf Höhe der Ortschaft Kickendorf die Kontrolle über sein Zweirad, kam in einer Rechtskurve zu weit in Schräglage und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Lastwagen kollidierte. Der 60-Jährige am Steuer des Lkws hatte keine Chance, auszuweichen.

Kein Motorrad-Führerschein

Der Motorradfahrer wurde unter den Lkw geschleudert und kam seitlich dahinter zum Liegen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Er hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Einen Führerschein der Klasse A hatte der junge Mann nicht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Lokalisierung: Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ortschaft Kickendorf

Mit dem tragischen Unfall setzt sich eine Serie an tödlichen Motorradstürzen in Oberösterreich fort. Erst am vergangenen Freitag war ein 35-Jähriger aus Altmünster bei einem Sturz nahe des Mondsees ums Leben gekommen.

Aus dem Archiv: Biker (35) stirbt nach Unfall beim Mondsee

Rund um Mariä-Himmelfahrt starben gleich zwei Männer bei Touren mit ihrem Bike: Ein 52-Jähriger verunglückte am Feiertag mit seiner Vespa auf der Aschachtalstraße bei Waizenkirchen. Tags zuvor kam für einen 49-Jährigen nach einem Sturz bei Altmünster (Bezirk Gmunden) jede Hilfe zu spät. Die OÖN haben berichtet:

