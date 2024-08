Tödlicher Motorradunfall in Altmünster: 49-Jähriger starb noch an Unfallstelle

Zu dem Unfall kam es am Mittwochnachmittag auf der L544. Der 49-jährige Motorradfahrer war in Richtung Altmünster unterwegs, als er in der Ortschaft Neukirchen, Gemeinde Altmünster, in einer engen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Er prallte frontal gegen einen Baum und geriet unter sein Motorrad.

Gegen 17 Uhr wurde er von einem vorbeikommenden Radfahrer bemerkt, kurz darauf kamen weitere Ersthelfer dazu. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation konnte der Notarzt wenig später nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen.

