Eferdinger (52) kam bei Unfall mit Vespa ums Leben

"Trotz sofortiger Reanimation durch den Notarzt verstarb der 52-Jährige leider noch an der Unfallstelle", berichtet die Polizei.

Der Eferdinger war gegen 13.10 Uhr in der Ortschaft Purgstall in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) mit seiner Vespa von der Straße abgekommen. In weiterer Folge fuhr er mit dem Motorrad auf das Bankett, geriet ins Schleudern und kam zu Sturz. Dabei prallte er gegen ein Verkehrszeichen und blieb in der angrenzenden Wiese liegen.

Frau kam zur Unfallstelle

Ein 55-jähriger Freund, der ihm von Waizenkirchen kommend Richtung Bundesstraße nachgefahren war, wählte sofort den Notruf und leistete mit vorbeifahrenden Passanten Erste Hilfe. Der Notarzt versuchte anschließend, das Leben des 52-Jährigen zu retten – jedoch vergeblich. Dessen Freund sowie dessen Ehefrau, die ebenfalls zum Unglücksort gekommen war, wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

Es war der zweite tödliche Motorradunfall auf Oberösterreichs Straßen binnen 24 Stunden: Am Mittwochnachmittag war ein 49-jähriger Biker aus Salzburg auf der Großalm Landesstraße bei Altmünster (Bezirk Gmunden) verunglückt.

Lokalisierung: Die Unfallstelle liegt auf Höhe der Ortschaft Purgstall

