Mordverdächtiger lebte in Oberösterreich

Im Fall der seit Jänner vermissten 59-jährigen Manuela K. aus dem oberbayerischen Landkreis Traunstein ist am Samstag ein 60-jähriger Deutscher, der im Bezirk Vöcklabruck lebt, in Freilassing verhaftet worden. Der Verdächtige führte die Polizei zum Versteck der Leiche in einem Waldstück in der Gemeinde Siegsdorf.

Bei seiner Festnahme leistete der Verdächtige keinen Widerstand, hieß es gestern bei einer Pressekonferenz der Polizei. Zunächst leugnete er die Tat, schließlich führte er die Beamten aber zu dem Versteck. Laut Kriminaldirektor Hans-Peter Butz, Leiter der "Sonderkommission Manuela", wies das Opfer deutliche Spuren stumpfer Gewalt auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau in ihrer eigenen Wohnung getötet wurde. Schon vor dem Fund der Leiche hatte eine Untersuchung ihrer Wohnung ergeben, dass aus einem Tresor ein höherer Geldbetrag fehlte. Auch ihr Pkw war verschwunden.

Er wurde erst Ende Jänner im Traunsteiner Ortsteil Haidforst gefunden. Auf der rechten Seite war er beschädigt, der Außenspiegel fehlte. Die kriminaltechnische Untersuchung des Fahrzeugs brachte Blutspuren der Frau zutage.

Der Verdächtige und das Opfer lernten sich über ein Datingportal kennen. Er soll die Frau dann daheim besucht haben, so die Ermittler. Die Tat verübte er wohl aus Habgier. Er ist in Traunstein aufgewachsen und wegen Eigentumsdelikten vorbestraft. Seit seiner jüngsten Haftentlassung 2013 soll er in Oberösterreich gelebt haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.