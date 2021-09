Mann starb nach Sturz über Kellertreppe

Ein 49-Jähriger saß am Samstag mit Freunden im Gemeinschaftsgarten eines Mehrparteienhauses. Gegen 21:40 Uhr verabschiedete er den letzten der Freunde und wollte die Kellertreppe hinabgehen. Dabei stürzte er und fiel den Stiegenabgang hinunter. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.