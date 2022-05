Mann drohte Kassiererin zu erschießen

Der Mann hatte am Montagvormittag beim Bezahlen in einem Supermarkt Probleme mit einer Wertkarte. Da ihm die Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in St. Georgen im Attergau nicht helfen konnten, drehte der 59-jährige Iraner aus dem Bezirk Vöcklabruck durch. Er bedrohte eine 22-jährige Mitarbeiterin mit einer Handgeste, als würde er eine Pistole durchladen, und auch verbal mit dem Erschießen. Danach flüchtete er aus dem Supermarkt.

Die Mitarbeiterinnen alarmierten die Polizei. Die Fahndung zeigte nach kurzer Zeit Erfolg, der Mann wurde unweit des Tatortes festgenommen. Eine Waffe konnten die Beamten bei dem 59-Jährigen nicht finden. Bei seiner Einvernahme in der Polizeiinspektion zeigte er sich teilweise geständig. Über Anweisung der Staatsanwaltschaft Wels wurde er in die Jusitzanstalt Wels eingeliefert.