Pünktlich vor dem ersten Adventwochenende setzte in Oberösterreich dichter Schneefall ein. Selbst die Linzer sind am Freitag in einem "Winterwunderland" aufgewacht. Der Wintereinbruch führte auch zu Unfällen und Bergungen, vor allem im Mühl- und Innviertel mussten mehrere Feuerwehren ausrücken.

Es dürfte erst der Anfang sein: Im Laufe der Nacht schneit es kräftig und anhaltend. "Manche Gebiete bekommen so viel Schnee wie lange nicht mehr", sagt Claudia Riedl von Geosphere Austria. 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee erwartet die Meteorologin im Zentralraum, im Mühlviertel können 40 Zentimeter zusammenkommen, und in den Bergen wächst die Schneedecke um mehr als einen halben Meter. "Auf das Autofahren würde ich in der Nacht und in der Früh verzichten", sagt die Meteorologin.

Erster Adventsonntag wird kitschig

Erst im Laufe des morgigen Samstags soll der Schneefall allmählich abschwächen. In der Nacht auf Sonntag fallen nur noch einzelne Flocken. Dann folgt ein kitschiger erster Advent. Die Sonne, die am Nachmittag vor allem im Westen und Süden des Landes zum Vorschein kommt, bringt die Schneedecke zum Glitzern.

Wer das freundliche Wetter für einen Winterspaziergang nutzen möchte, sollte sich warm anziehen. Nach dem Schnee legt sich der Frost über das Land. Die Temperaturen liegen den ganzen Sonntag unter null Grad. Aber es wird noch kälter. Am Montagmorgen sind bis zu minus 13 Grad möglich, mancherorts gehen die Temperaturen auch untertags nicht über minus sechs Grad hinaus. Sollten die Nächte sternenklar und windschwach verlaufen, sind im Mühlviertel sogar Temperaturen um oder unter -20°C möglich.

Es bleibt weiß

Die weiteren Tage bleiben frostig. Claudia Riedl erwartet "nur zarte Plusgrade". Schnee-Enthusiasten können sich freuen: "Der Schnee sollte sich zumindest eine Woche halten, auch in Linz bleibt es weiß."

