Schnee führte in Oberösterreich zu Unfällen im Frühverkehr – doch das war erst der Anfang

Besonders fleißig war Frau Holle in der Nacht auf Freitag im Bezirk Rohrbach, entlang der tschechischen Grenze: Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee wurden am Vormittag aus der Region gemeldet. Aber auch in anderen Bezirken legte sich in der Nacht eine weiße Decke über das Land, sogar in der Landeshauptstadt waren die Straßen schneebedeckt. Während sich die einen über das "Winterwunderland" freuten, brauchten Autofahrer vor allem im Mühl- und Innviertel eine zusätzliche Portion Geduld im Frühverkehr.

Unfälle und Fahrzeugbergungen

Mehr als 20 Mal mussten die Feuerwehren seit den Nachtstunden zu Fahrzeugbergungen und kleineren Unfällen ausrücken. Der Einsatzschwerpunkt konzentrierte sich auf die Bezirke Rohrbach, Urfahr-Umgebung und Schärding. Die Freiwillige Feuerwehr Zwettl an der Rodl war gleich mehrmals gefordert. In der Nacht war ein Lastwagen von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen, am Morgen touchierte der Anhänger eines Lkws bei Bad Leonfelden ein Auto, der Lenker konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr Zwettl an der Rodl musste am Freitagmorgen gleich mehrmals ausrücken. Bild: FF Zwettl an der Rodl

Wenig später krachte ein Pkw auf der B126 gegen die Leitschiene, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Der Lenker musste vom Roten Kreuz betreut werden. Die B126 war zwischen Glasau und Zwettl an der Rodl auf einen Fahrstreifen verengt, es kam zu Verzögerungen. Auch auf der B38 kam es zwischen Wegscheid und Kollerschlag zu einem Unfall, Autofahrer mussten bis zu 20 Minuten Zeitverlust einrechnen.

Autofahrer brauchten vor allem im Mühl- und Innviertel Geduld. Bild: privat

Im Innviertel musste die B137 ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen zwischen Andorf und Zell an der Pram (Bezirk Schärding) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Drei Feuerwehren standen für die Bergungarbeiten im Einsatz.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee im Zentralraum

Doch das war erst der Anfang: Während die Schneefallgrenze im Laufe des Freitags kurzzeitig wieder ansteigt, kündigt sich für die Nacht auf Samstag ein flächendeckender Wintereinbruch mit ergiebigen Schneefall bis in tiefe Lagen an. Die GeoSphere Austria (vormals ZAMG) hat ihre Prognose am Freitag noch einmal leicht nach oben korrigiert: Selbst im Zentralraum können bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, in höheren Lagen kann es deutlich mehr sein. Meteorologen sprechen von einem "Schneeereignis, das so nur alle paar Jahre vorkommt". Die GeoSphere Austria hat für das gesamte Bundesland eine gelbe Schneewarnung ausgegeben.

Die großen Schneemengen können am Samstag auf Straßen und Bahnlinien für Probleme sorgen. Auch unterbrochene Stromverbindungen sind möglich, wenn Bäume unter der Schneelast auf Stromleitungen stürzen. "Man muss auch bedenken, dass es der erste Einkaufssamstag im Advent ist. Da reichen speziell in den Großstädten schon einige Zentimeter Neuschnee, um gröbere Verkehrsprobleme zu verursachen", sagt Meteorologe Gerhard Hohenwarter.

Empfehlungen der Experten:

Reduzieren Sie im Straßenverkehr die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand

Achten Sie auf den verstärkten Einsatz von Schneeräumfahrzeugen

Vermeiden Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Autofahrten

Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung, holen Sie Warninformationen der Behörden ein und beachten Sie deren Anweisungen

Planen Sie Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein

Parken Sie Fahrzeuge nicht in der Nähe von Bäumen

Rechnen Sie mit lokalen Ausfällen der Energieversorgung

Meiden Sie nach Möglichkeit Wälder, Parks und Alleen

Achten Sie auf mögliche Dachlawinen

Es wird frostig

Nach dem Schnee kommt der Frost: Am Sonntag lässt der Schneefall nach, dafür legt sich Dauerfrost über das Land, es wird bitterkalt. Die Temperaturen kommen auch untertags über -6 bis -1 Grad nicht hinaus. Noch kälter wird es zum Wochenanfang: In der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad. Sollten die Nächte sternenklar und windschwach verlaufen, sind im Mühlviertel sogar Temperaturen um oder unter -20°C möglich. Tauwetter ist frühestens in der zweiten Hälfte der kommenden Wochen zu erwarten.

Video: Die Simulation zeigt, wie sich der Schneefall in Oberösterreich ausbreitet:

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner