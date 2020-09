Als der Linzer Schlachthof in der Holzstraße errichtet wurde, lag er keineswegs in der Mitte der Stadt. Der Holzlagerplatz nahe der Tabakfabrik bot sich für eine Arbeitsstätte an. Ans Wohnen wurde Ende des 19. Jahrhunderts in diesem Stadtteil eher weniger gedacht. Mittlerweile ist das anders.