Wirtschaftskammerkritisiert Pläne für Linzer Hauptplatz

Doch nun gibt es neben der politischen Zustimmung von SPÖ und Grünen auch Kritik an den Plänen von Vizebürgermeister Markus Hein (FP). So hat sich die Wirtschaftskammer Linz-Stadt ausdrücklich gegen jede weitere Verschärfung des Einfahrtsverbotes auf dem Linzer Hauptplatz ausgesprochen. Das würde die Geschäfte rund um den Hauptplatz vertreiben und intakte Wirtschaftsstrukturen zerstören, heißt es in der Begründung.

Mehr "Zukunftssinn" gefordert

Denn Hein will, wie berichtet, noch vor Ferienbeginn die Rathausgasse zur Fußgängerzone umwandeln. Zudem gibt es Pläne, im Sommer die Klosterstraße ebenfalls für den Durchzugsverkehr zu sperren.

Der Vizebürgermeister fordert von den Verantwortlichen in der Wirtschaftskammer nun "etwas mehr Zukunftssinn" ein: "Ich kann mich an keine Innovation zum Wohle der sanften Mobilität oder des Klimaschutzes erinnern, die bei der Wirtschaftskammer auf Zustimmung gestoßen wäre."

