"Wir san Ans": Ansfelden feiert sein Stadtjubiläum mit einem neuen Logo

Im Vorjahr hat der Prozess der Entwicklung der neuen Marke "Ansfelden" begonnen – gestern Abend, am ersten Tag des Festwochenendes zu 35 Jahre Stadt Ansfelden, wurden die Früchte in Form des neuen Logos sichtbar. In den Entwicklungsprozess waren neben der Politik und der Stadtverwaltung auch die Ansfeldner selbst eingebunden, entworfen wurde das Stadtlogo von der Leondinger Agentur Sery Brand Communications.

Das Logo referenziert die "Skyline" der Stadt: von der naturbelassenen Hügellandschaft über den urbanen Wohnraum bis hin zur starken Wirtschafts- und Industrieregion. Und auch der weithin sichtbare Fernsehturm als "emotional besetztes Symbol für das Heimkommen nach Ansfelden" darf da natürlich nicht fehlen.

Der Spruch "Wir san Ans" beziehe sich auf das bewusste Annehmen von Unterschieden, aber vor allem auf Gemeinsamkeiten, sagt Bürgermeister Christian Partoll (FP). Getreu dem Motto: "Ich bin Haider. Du bist Nettingsdorfer. Aber eines haben wir gemeinsam: Wir sind alle Ansfeldner. Wir sind alle Ans."

Gleichzeitig könne das "Ans" auch als Nummer eins sowie als wörtliche Abkürzung des Gemeindenamens verstanden werden.

"Die neue Marke zielt darauf ab, die Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt zu stärken. Das hat uns bisher gefehlt", sagt Partoll, der sich bei allen bedankt, die das Projekt begleitet und unterstützt haben. "So einen Prozess hat es bei uns noch nie gegeben. "

