Wie die Anrainer den Linzer Volksgarten wirklich sehen

Der Linzer Volksgarten beschäftigt die Menschen. Das ist zwar nicht überraschend, in der Dimension aber doch, denn jeder vierte Anrainer hat den von der Stadt ausgeschickten Fragebogen ausgefüllt - eine ungewöhnlich hohe Rücklaufquote für derartige Befragungen. Eingeladen waren nicht nur unmittelbare Anrainer sondern auch solche, die ein paar Straßen entfernt zum Park wohnen, insgesamt 3600.

Diskussionen um Randgruppen

Anlass für die Befragung sind die anhaltenden Diskussionen um Randgruppen, die sich vor allem im Bereich der Straßenbahnhaltestelle aufhalten und von vielen Bürgern als Störfaktor empfunden werden. Das bestätigt auch die Befragung, wobei das Sicherheitsempfinden je nach Tageszeit variiert.

Der Haltestellenbereich schneidet besonders negativ Bild: OÖN/Diabl

Ein Unterschied wie Tag und Nacht

Untertags fühlen sich knapp 63 Prozent eher oder sehr sicher, während es am Abend und in der Nacht nur mehr 16,5 Prozent sind. Genutzt wird der Park aber von fast allen Anrainern, wie die Befragung zeigt, überwiegend, um ihn zu durchqueren und so an ein Ziel zu kommen. So besuchen oder durchqueren ihn knapp 70 Prozent der Teilnehmenden täglich oder mehrmals die Woche, mehr als 90 Prozent zumindest manchmal. Wer den Park nur selten nutzt, hat ein mulmiges Gefühl oder Sorge, dass etwas passieren könnte. Konkret werden Personen genannt, die sich im Park aufhalten und bei den Befragten ein ungutes Gefühl auslösen, auch Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Drogenhandel spielen eine Rolle, gefolgt von befürchteter oder bereits erlebter Kriminalität. Nicht zufrieden sind die Menschen auch mit der Beleuchtung. "Die Sicherheitsbedenken halten offenbar viele davon ab, den Park intensiver zu nutzen", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Das Areal um das Stelzhammer-Denkmal wird besonders schlecht benotet. Bild: OÖN/Diabl

Umgestaltung bei der Haltestelle

Die Befragung zeigt auch wie viele unterschiedlich wahrgenommene Bereiche der Volksgarten hat. Besonders beliebt sind etwa der Schachplatz, der Spielplatz oder der zentrale Platz unter der Linde beim Musiktheater. Schlechte Bewertungen erhielten die Areale um das Jahn- und das Stelzhammer-Denkmal sowie die Haltestelle Goethekreuzung. Letztere soll bereits in einem ersten Schritt umgestaltet werden. Wie die OÖN berichtet haben, werden die Sitzbänke dort abmontiert und mobile Bänke in einem anderen Bereich aufgestellt. Wo und wie wurde von Mitarbeitern der Volkshilfe über Monate im Dialog mit den betroffenen Gruppen erarbeitet. Ergebnisse werden am Mittwoch präsentiert.

"Eine Stadt wird immer Randgruppen haben"

"Wir nehmen die Bedenken der Bevölkerung ernst und tun was", sagt Luger, betont aber, dass es auch für Alkohol- und Suchtkranke einen Platz in der Stadt geben müsse und diese auch ein Recht auf öffentlichen Raum hätten, solange gewisse Grenzen nicht überschritten würden. Auch Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sieht Randgruppen als Teil einer Stadt. Die Frage sei, wie man das organisiert. Man dürfe keine NoGo-Areas zulassen.

Der erste Eindruck

Für Sicherheitsstadtrat Michael Raml geht es auch um den ersten Eindruck, den Linz-Besucher bekommen, wenn sie mit der Straßenbahn in die City fahren. „Hier sitzen verschiedene Problemgruppen sprichwörtlich in der Auslage“, sagt Raml. Das vor zwei Jahren eingeführte Alkoholverbot sieht Raml zwar als hilfreich, es sei aber alleine für sich genommen zu wenig.

Volksgarten vor allem Naturraum

Mit den Angeboten im Volksgarten sind die Menschen überwiegend zufrieden. Die meisten sehen den Volksgarten idealerweise als ein Stück Natur in der Stadt, als Ort für Familien und Kinder oder als konsumfreien Treffpunkt. Gespalten sind die Anrainer was Veranstaltungen betrifft. Für etwas mehr als die Hälfte der Befragten ist der Volksgarten auch Veranstaltungsort. Wenig Zuspruch findet der Wunsch nach mehr Gastronomie, lediglich ein Drittel kann sich dafür erwärmen, auch ein weiterer Marktplatz ist kein Thema.

Mit der Sauberkeit der Toiletten sind die Befragten nicht zufrieden. Bild: OÖN/Diabl

Sauberkeit variiert

Am besten schneiden bei der Sauberkeit der Schachplatz sowie die Wege ab. Ganz anders sieht dies bei den Sitzgelegenheiten, rund um die Haltestellen und bei den Toiletten aus. Besonders schlecht wurde die Sauberkeit der Toiletten beurteilt. Deutlich mehr als die Hälfte derer, die dies bewertet haben, gaben an, sehr unzufrieden zu sein. Dazu kommen noch rund 30 Prozent, die eher unzufrieden sind.

Für den Linzer Verkehrsreferenten, Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) bestätigt die Befragung den dringenden Handlungsbedarf. Er spricht von einer kommunalen Krisenzone, auf welche die Volkspartei immer wieder hingewiesen hätte und sieht auch negative Auswirkungen auf die südliche Landstraße als Einkaufsmeile.

