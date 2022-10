Wenn das Zirkuszelt zur Zauberwelt wird

Von morgen, 21. Oktober, bis 27. November, will Zirkusdirektor Louis Knie junior in seiner Manege in der Heizhausstraße/Rechbergerstraße das Publikum mit dem aktuellen Programm "Zauberwelt im Zirkuszelt" begeistern.

Die hohen Energiepreise machen auch dem Zirkus mit seiner mehr als 200-jährigen Tradition zu schaffen, der Vorfreude auf das Linzer Gastspiel tut das aber keinen Abbruch, wie Knie sagt: "Wir haben das große Privileg, das zu leben, wovon andere nur träumen können. Und obwohl dieses Leben hinter den Kulissen oft extrem fordernd ist, bedeutet es für uns auch die Verpflichtung, dem Zirkus wieder zu der Anerkennung zu verhelfen, die er verdient." Rund 60 Mitarbeiter werden in der Landeshauptstadt im Einsatz sein, insgesamt waren 16 Sattelschlepper notwendig, um das nötige Equipment hierher zu transportieren.

Neben spektakulären Pferdedressurakten vom Zirkusdirektor persönlich stehen auch Darbietungen von Sharon Berousek, einer der wenigen weiblichen Tempojongleure, auf dem Programm. Darüber hinaus zeigen etwa ihre Schwester Nicole Berousek, die Herrin der Hula-Hoop-Performance, und die ukrainische Formation "The White Angels" ihr Können.

Die Zirkuskassa ist an Vorstellungstagen ab 10 Uhr durchgehend geöffnet, zudem gibt es eine tägliche Tierschau. Karten sind unter 0664/19 19 700 oder auf oeticket.com erhältlich. Infos zum Zirkus und zum Programm gibt es online unter louisknie.com